В ДНР рассказали о показателях заболеваемости коронавирусом среди детей

Андрей Удовенко рассказал о показателях заболеваемости коронавирусом среди детей. Фото: ДАН

Заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко рассказал о показателях заболеваемости коронавирусом среди детей.

- По состоянию на сегодняшний день по причине болезни в общеобразовательных организациях Республики отсутствуют менее 5% обучающихся, причем по причине заболеваемости ОРВИ, COVID-19, пневмонией – менее 3%, это единичные случаи, - рассказал Удовенко.

Замминистра образования Республики отметил, что в учебных учреждениях должны быть созданы все условия для соблюдения санитарно-гигиенических правил.

- Учитель не должен требовать медицинскую справку, если ребенок отсутствовал 1-2 дня по причине, не связанной с болезнью, и родители накануне сообщили об этом в образовательную организацию, - говорит Андрей Удовенко. - Вопросы, которые возникают у родителей, должны решаться в самом образовательном учреждении.

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