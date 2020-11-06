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Политика

Президент Красного Креста Петер Маурер посетил амбулаторию в Горловке

Лечебное учреждение пострадало в результате украинского обстрела
Авторы (3):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Петер Маурер в горловской амбулатории №4

Петер Маурер в горловской амбулатории №4

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер проинспектировал четвертую амбулаторию в Горловке, которая ремонтируется при поддержке МККК.

Представители лечебного учреждения и городские власти показали Мауреру результаты проделанной работы.

- Красный Крест активно предоставляет гуманитарную помощь в Донецке и Луганске для восстановительных работ жилого фонда и важных объектов инфраструктуры, таких как больница, - сказал Петер Маурер.

Амбулатория №4 Горловки была повреждена в результате украинского обстрела зимой 2015 года. Восстановительные работы начались в июле 2020 года. Ремонт лечебного учреждения планируют завершить в мае 2021 года.

Ранее, президент Международного комитета Красного Креста встретился с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

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