Президент Красного Креста Петер Маурер посетил амбулаторию в Горловке

Петер Маурер в горловской амбулатории №4 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер проинспектировал четвертую амбулаторию в Горловке, которая ремонтируется при поддержке МККК.

Представители лечебного учреждения и городские власти показали Мауреру результаты проделанной работы.

- Красный Крест активно предоставляет гуманитарную помощь в Донецке и Луганске для восстановительных работ жилого фонда и важных объектов инфраструктуры, таких как больница, - сказал Петер Маурер.

Амбулатория №4 Горловки была повреждена в результате украинского обстрела зимой 2015 года. Восстановительные работы начались в июле 2020 года. Ремонт лечебного учреждения планируют завершить в мае 2021 года.

Ранее, президент Международного комитета Красного Креста встретился с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник участкового врача из Донецка - 2: Пациенты поверх масок шарфами обматываются, когда ковидный идет

Терапевт Татьяна Иванцова рассказала «КП» как работается в условиях борьбы с коронавирусом (подробности)