Глава МИД ДНР сделала предупреждение Украине

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

В связи с эскалацией на линии соприкосновения, министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сделала заявление.

- Противник, пренебрегая всеми достигнутыми договоренностями, ведет огонь с применением различного рода вооружения, в том числе запрещенного Минскими соглашениями, на всех направлениях. Кроме того, сегодня в результате обстрелов со стороны ВФУ погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР, - сказала министр.

Никонорова предупредила украинскую сторону, что, если ситуация не стабилизируется – Республика откроет ответный огонь.

- Вынуждены предупредить украинскую сторону, что ее «игра с огнем» неизбежно приведет к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, - подчеркнула глава МИД ДНР.

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