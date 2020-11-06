Денис Пушилин в Донецке встретился с президентом Международного комитета Красного Креста. Фото: Сайт Главы ДНР

Сегодня, 6 ноября, Глава ДНР Денис Пушилин в Донецке встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Во встрече также приняла участие министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы в Минске Наталья Никонорова.

Участники встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и взаимодействия с Украиной.

- Остро стоит вопрос, связанный с нечеловеческим обращением с людьми, которые открыто поддерживают Народные Республики. Факты пыток, которым их подвергают в секретных тюрьмах СБУ, где содержатся люди по политическим мотивам, зафиксированы в докладах таких международных организаций, как Amnesty International и Human Rights Watch, - рассказал Денис Пушилин. Он отметил, что само наличие таких тюрем и насильственное нахождение в них людей является грубейшим нарушением международных принципов.

Также Глава ДНР обозначил ряд тем гуманитарной повестки, урегулирование которых на минской площадке осложнено деструктивным поведением Киева. Речь шла о выплате пенсий при участии Красного Креста, разработке и согласовании механизма поиска без вести пропавших лиц.

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