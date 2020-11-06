В Луганске у здания Генпрокуратуры появился «Столп закона». Фото: ЛИЦ

В Луганске у здания Генеральной прокуратуры состоялась торжественная церемония открытия памятного знака «Столп закона».

- В честь шестой годовщины образования Генеральной прокуратуры Республики открылся памятник – «Столп закона». Это историческая российская эмблема, символ, который традиционно используют для указания причастности к деятельности, непосредственно связанной с применением закона, - рассказал представитель Генпрокуратуры Кирилл Белов.

В церемонии открытия памятного знака участвовали генеральный прокурор Сергей Горенко, а также сотрудники надзорного ведомства. После в здании Генпрокуратуры состоялось торжественное собрание, во время которого отличившиеся получили награды и благодарности.

«Столп закона» является исторической российской эмблемой, представляющей собой увенчанную короной колонну с прямоугольным щитком с надписью «закон».

День работника прокуратуры установлен указом главы ЛНР и ежегодно отмечается 7 ноября.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)