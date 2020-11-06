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Политика

Двое защитников ДНР погибли при обстреле со стороны ВСУ

Об этом сообщил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Для обстрелов использовалось вооружение разного калибра. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Для обстрелов использовалось вооружение разного калибра. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Утром 6 ноября вооруженные силы Украины открыли огонь по ДНР. В результате погибли двое защитников Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— В результате обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу Республику, погибли два наших героя, — говорится в сообщении.

Обстрел велся в нескольких направлениях. Под огнем оказались поселки Каштановое и Минеральное, что находятся под Ясиноватой. А также минометные удары были нанесены по району Донецкой фильтровальной станции. Персонал был вынужден перейти в укрытие.

Добавим, что фильтровальная станция уже второй день подряд находится под обстрелом. Вчера ВСУ обстреляли автобус с рабочими, которые возвращались после смены домой. По счастливой случайности никто не пострадал.

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