В ДНР заявили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Схожая интенсивность по обстрелам была 15 июля, до введения допмер перемирия. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

В прошедшие сутки украинские силовики выпустили больше 180 боеприпасов в сторону Республики. Это рекордное количество нарушений режима прекращения огня с начала действия дополнительных мер контроля перемирия. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Спартак, Новоселовка, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошедшие сутки под Ясиноватой обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. По счастливой случайности никто не пострадал. Но уже на следующий день боевики снова открыли огонь по этому району.

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