Каждый третий тест на коронавирус в ДНР показывает положительный результат

Медики ДНР борются с волной коронавируса и пневмонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 ноября медики провели 502 исследования анализов на наличие коронавируса. Таким образом, был выявлен еще 191 случай заболевания. А еще у 9 пациентов диагноз COVID-19 был установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За последние сутки в ДНР проведено 502 исследования, из них выявлено 191 случай заболевания (38%) и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

В общем с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 7485 случаев заболевания. На лечении на данный момент находится 3205 пациентов, выписаны 3617 человек, летальных случаев – 663.

Также за сутки выявлено 137 случаев пневмоний, 87 из них сразу госпитализировали Это на 31 случай больше, чем за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник участкового врача из Донецка - 2: Пациенты поверх масок шарфами обматываются, когда ковидный идет

Терапевт Татьяна Иванцова рассказала «КП» как работается в условиях борьбы с коронавирусом (подробнее)