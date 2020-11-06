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Политика

Персонал в укрытии: Украинские военные стреляют по району Донецкой фильтровальной станции

Уже второй день подряд украинские силовики обстреливают Донецкую фильтровальную станцию
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Район ДФС может стать следующим участком разведения сил, если это одобрят в Минске. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Район ДФС может стать следующим участком разведения сил, если это одобрят в Минске. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Вооруженные формирования Украины второй день подряд обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. Используются минометы. Персонал вынужден прятаться в бомбоубежище. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

— Утром вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны города Авдеевка по направлению поселков Минеральное и Каштановое с применением минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал Донецкой фильтровальной станции был вынужден перейти в укрытие, — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК обратилось к украинской стороне. Запрошены дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого режима тишины.

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