Коронавирусные базы ДНР получили благотворительную помощь на семь миллионов рублей

На эту сумму купили медикаменты и медоборудование
Фото: Артем КИЛЬКИН
Госпитальные базы, где проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус», получили благотворительную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.
— Благодаря оказанной спонсорской помощи на сумму более 7 млн руб. в учреждения здравоохранения осуществляется закупка необходимого оборудования для поддержки кислорода, медикаментов, пульсоксиметров, тонометров, термометров и т.д., — говорится в сообщении.
На первоначальном этапе медикаменты получит Республиканский центр профпатологии и реабилитации, а только потом остальные коронавирусные базы.
Напомним, по актуальным данным от коронавируса в ДНР продолжают лечение порядка трех тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР снизился уровень заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошлой неделей
Об этом сообщает Минздрав (подробнее)