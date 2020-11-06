Коронавирусные базы ДНР получили благотворительную помощь на семь миллионов рублей

На эту сумму купили медикаменты и медоборудование Фото: Артем КИЛЬКИН

Госпитальные базы, где проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус», получили благотворительную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.

— Благодаря оказанной спонсорской помощи на сумму более 7 млн руб. в учреждения здравоохранения осуществляется закупка необходимого оборудования для поддержки кислорода, медикаментов, пульсоксиметров, тонометров, термометров и т.д., — говорится в сообщении.

На первоначальном этапе медикаменты получит Республиканский центр профпатологии и реабилитации, а только потом остальные коронавирусные базы.

Напомним, по актуальным данным от коронавируса в ДНР продолжают лечение порядка трех тысяч человек.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)