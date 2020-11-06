В ЛНР заявили о попытке ВСУ спровоцировать ответный огонь

Киевские силовики с начала суток дважды открывали обстрел из гранатометов и крупнокалиберного оружия. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики обстреляли район села Калиново-Борщеватое. В Народной милиции ЛНР оценили это действие как провокацию. Таким образом, боевики пытались спровоцировать ответный огонь и дискредитировать ЛНР в глазах прибывшего президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера.

— Очевидно, противник всеми силами пытается спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР в связи с прибытием на территорию Республики главы МККК Петера Маурера для последующего обвинения оборонного ведомства в нарушении режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве добавили, что потерь среди личного состава защитников Республики удалось избежать. Кроме того, данные о произведенных обстрелах переданы украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Чтобы противник не смог обвинить Народную милицию в нарушении перемирия.

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