Грозит до 4 лет: Полиция изъяла у жителя Енакиево боеприпасы

Действия злоумышленника проходят по статье 256 Уголовного кодекса ДНР. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Полиция изъяла у жителя Енакиево арсенал разнокалиберных боеприпасов. Нарушитель закона хранил снаряды в хозпостройке на территории своего двора. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Сотрудники полиции изъяли у жителя Енакиево боеприпасы калибра 5.45 мм, 23 мм, 12.7 мм и 30 мм, — говорится в сообщении.

Кроме того, в арсенале также хранились патроны для автомата Калашникова, снаряды для зенитной установки и пулемета, а также боеприпасы автоматической пушки для БМП.

Действия фигуранта дела проходят по статье Уголовного кодекса ДНР. Максимальное наказание за его действия предполагает лишение свободы на срок до четырех лет и выплату штрафа до 80 тысяч рублей.

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