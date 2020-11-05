6 ноября в Донецке будет облачно с прояснения, +9 градусов. Фото: Евгении КАРПАЧЕВОЙ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 6 ноября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски вчерашнего пирога по полю, чтобы зимние птицы «прилетели к полю и своими голосами успокоили землю». Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

По прогнозам синоптиков, 7 ноября в Донецке и ДНР потеплеет на несколько градусов.

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