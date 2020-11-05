В ЛНР ремонтируют магистральный водовод: в каких городах не будет воды

Абоненты увидят воду к утру 7 ноября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ЛНР часть жителей осталась без воды. Водоснабжение было остановлено в Родаково, Суходоле, Красном Луче, Новодачном и Замостье Славяносербского района.

Кроме того, на 30 процентов сокращена подача воды в Алчевске, Перевальске, Брянке, Стаханове и Кировске.

На время проведения ремонта воды также не будет у жителей Ровеньков и населенных пунктов Свердловского района, таких как села Нагорное и Медвежанка, а также Павловки и Володарского.

Отключение населенных пунктов от водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на Ровеньковском магистральном водоводе, диаметр которого составляет 800 миллиметров. Предположительно, вода в кранах абонентов появится к утру 7 ноября.

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