В Донецком ботаническом саду поспели лимоны, апельсины и мандарины

В ботаническом саду Донецка созрели цитрусовые Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду поспели цитрусовые: лимоны, апельсины и мандарины.

- К сбору урожай будет готов уже в середине декабря, а сейчас полюбоваться на созревшие плоды могут все желающие, - рассказал сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Александр Луценко.

Дегустация лимонов, апельсинов и мандаринов в ботаническом саду проходит раз в году: в декабре.

Первые саженцы цитрусовых в ботаническом саду появились еще в советские времена. Экскурсии в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс) проводятся ежедневно в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00. Стоимость билета - 50 рублей. Для школьников 1-4 класса - 30 руб. Дошкольники бесплатно. Оранжереи нельзя посещать без сопровождения экскурсовода.

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