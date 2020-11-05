В ДНР снизился уровень заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошлой неделей

В ДНР снизился уровень заболеваемости ОРВИ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Около 6500 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрированы в ДНР за неделю. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- За неделю зарегистрировано 6482 случая острых респираторных вирусных инфекций, показатель заболеваемости - 28,5 на 10 тысяч населения, это ниже предыдущей недели на 14,7 процента, эпидпорога (66,7) - в 2,3 раза, но выше аналогичного показателя предыдущего года на 17,3 процента, - говорится в сообщении.

В основном болеют взрослые. В течение недели в больницы было госпитализировано 66 больных. Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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