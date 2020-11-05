В Ленинском районе Донецка открылась детская спортивная площадка. Фото: администрация Донецка

Во дворе семи многоэтажных жилых домов по улице Речной в Ленинском районе открыли детскую спортивную площадку, на которой установлены рукоход, турники, брусья и тренажер для пресса.

С просьбой установить площадку в этом большом дворе в администрацию района обратилась инициативная группа, состоящая из сорока четырех жителей этого микрорайона.

- Хочу выразить огромную благодарность главе администрации Донецка Алексею Кулемзину за поддержку и помощь в решении поступившего от жителей вопроса, компании «Энерголит», которая изготовила и установила спортивное оборудование на площадке, а также российской общественной региональной организации «Русичи-Центр» Москвы за оказание финансовой поддержки, – сказала и.о. главы администрации Ленинского района Елена Каптан. – Эта площадка является маленьким, но очень ярким примером того, каких результатов мы можем достичь благодаря нашей сплоченности и единству.

Спортивные площадки во дворах отвлекают наших детей от компьютеров, способствуют их физическому развитию и укреплению здоровья. Может быть, для кого-то она станет первой ступенью на пути к занятию профессиональным спортом.

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