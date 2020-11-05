Под Ясиноватой ВСУ обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Украинские боевики уже не в первый раз обстреливают автобус ДФС. Весной 2018 года было ранено пять сотрудников «Воды Донбасса». На фото: одного из пострадавших Сергея Шевченко проведывает супруга Татьяна Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики стреляли по автобусу, который вез сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватую. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Каштанового с применением стрелкового оружия. Обстрел велся в направлении автобуса, который после ротации смен работников Донецкой фильтровальной станции следовал по автотрассе Н-20 в Ясиноватую. По счастливой случайности никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Уточняется, что факт нарушения режима прекращения огня зафиксировал патруль миссии ОБСЕ. Напомним, что в Донбассе действует усиленное дополнительными мерами перемирие. Соответствующий документ запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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