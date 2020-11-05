В Донбассе растут небоевые потери среди украинских боевиков. Фото: Штаб «ООС»

Два украинских боевика получили травмы во время занятий по вождению боевой машины пехоты. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На полигоне в районе Дмитровки во время занятий по вождению БМП при выполнении упражнения по преодолению колейного моста механик-водитель 2-го батальона 80-й бригады не справился с управлением и допустил наезд на группу сослуживцев, находившихся рядом с препятствием в нарушении требований безопасности, - рассказал он.

В результате происшествия два бойца получили травмы.

- Солдат Батейко - перелом правой большой берцовой кости, солдат Хитрук - сотрясение мозга,- добавил Филипоненко.

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