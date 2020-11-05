В Донбассе более 90 украинских военных заболели коронавирусом за сутки

Более 90 украинских военных заболели коронавирусом за сутки

Более 90 военнослужащих оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» заболели COVID-19 за сутки. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- За прошедшие сутки в ОТГ «Север» подтверждены 92 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 24 - в 30-й бригаде и 37 - в 59-й бригаде, - рассказал он.

По его словам, в подразделениях ВСУ число инфицированных неуклонно растет, несмотря на меры, принимаемые командованием.

Ранее официальный представитель Народной милиции сообщал, что командир одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения операции объединенных сил, запретил медикам ставить заболевшим военнослужащим диагноз коронавирусная инфекция. По данным разведки, командование «ООС» сократило сроки проведения ротации из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом среди военнослужащих.

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