Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 81 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили у 81 человека. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- На сегодня в Республике всего подтверждено 7285 случаев заболевания: выписаны 3566 человек, проходят лечение 3073, умерли 646, - говорится в сообщении ведомства.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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