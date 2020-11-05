От коронавируса в ЛНР умерли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1618 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Всего на 5 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1618, – говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1297 человек. Кроме того, медики за сутки зарегистрировали четыре летальных случая. С начала пандемии в Республике от коронавируса умерли 97 человек.

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