ВСУ за сутки четыре раза нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - восемь единиц. Под огнем украинских боевиков оказался район Доломитного на горловском направлении, а также окрестности Веденского – на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Противник применял минометы калибром 82 миллиметра, стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные один раз нарушили перемирие и один раз дополнительные меры его контроля. Усиленное перемирие действует с 27 июля. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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