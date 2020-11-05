В Донбассе КПП «Еленовка» откроется 6 ноября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе пропуск жителей через КПП «Еленовка» под Донецком будет возобновлен 6 ноября. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- В пятницу, 6 ноября 2020 года, КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд с 9.00 до 18.00, - говорится в сообщении. - Для въезда в Республику необходимо получить разрешение в оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

На линии соприкосновения в Донбассе четыре контрольно-пропускных пункта, но в связи с распространением COVID сейчас действует только один - «Новотроицкое - Еленовка». Людей пропускают два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

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