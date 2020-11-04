Для молодых педагогов в ДНР подготовят соцпрограмму поддержки

Кроме того, в планах профсоюза возобновить институт наставничества для молодых учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессиональный союз работников образования и науки ДНР подготовит для молодых педагогов программу социальной поддержки. Об этом сообщила журналистам на открытии первого Международного форума молодых сотрудников образовательной отрасли Республики «ИЛИОС» председатель профсоюза работников образования и науки Ася Горшкова.

— Мы вместе с советом ректоров, министерством образования и науки такую программу социальной поддержки молодых педагогов готовим. Она объемная, она будет связана с мотивацией работы в нашей системе образования, с уровнем оплаты труда молодых педагогов, с возможностями аттестации и получения определенных категорий, — рассказала Горшкова.

Также, по ее словам, Правительство ДНР уже поддержало одну из инициатив профсоюза. Тогда предлагалось сделать десятипроцентные надбавки к зарплатам учителей и молодых педагогов, работающим в сельской местности. Таким образом в профсоюзе хотят замотивировать молодых людей продолжать работать по специальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске отметили День народного единства автопробегом по центральной улице столицы

К некоторым автомобилям были прикреплены флаги ЛНР и России (подробнее)