Погода в Донецке на день: 5 ноября будет облачно, без осадков

За последние 130 лет 5 ноября максимально температура воздуха поднималась до 19 градусов тепла, а ниже всего опускалась до отметки минус 9 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 5 ноября будет переменчивой. В первой половине дня еще будет облачно. Но уже к вечеру на небе появятся облака, которые полностью окутают небо. При этом осадков не ожидается.

С 21.00 4 ноября до 21.00 5 ноября температура воздуха будет колебаться от 6 градусов тепла ночью до 11 градусов днем. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков будет составлять 3 – 8 метров в секунду. Дуть будут в северном направлении.

Народный прогноз погоды. 5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян был обряд. Они раскидывали куски Казанского пирога, который приготовили накануне на праздник, по полю для привлечения зимних птиц. Но также наши предки могли предсказывать в этот день погоду на конец месяца. Если 5 ноября выпадала снежная крупа или град, то считалось, что 22 ноября (на Матренин день) уже настанет зима.

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