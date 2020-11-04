Киев запустил очередной фейк о разведении сил в четырех точках в Донбассе

Родион Мирошник дал комментарий относительно слухов о новом разведении сил и средств в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня украинская сторона в переговорном процессе должна была передать свою версию «дорожной карты» по разморозке Минских соглашений. Но этого не произошло. Зато был запущен фейк об очередном разведении сил. Киев настаивает, что в Донбассе для этого готовится четыре участка.

— В группе по безопасности, соответственно и в Контактной группе вопрос об участках разведения сил и средств обсуждался в последний раз около трёх месяцев тому назад. Достижение этой договоренности оказалось заблокированным действиями украинской Рады, принявшей нормативно-правовой акт в нарушение Минских соглашений, — сообщил представитель ЛНР в Минских переговорах Родион Мирошник.

Переговорный процесс все также находится в тупике. Согласование новых участков для разведения сил – это один из пунктов «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений, которую так и не удается утвердить. Причем этот пункт должен быть согласован в Трехсторонней Контактной группе, а после принят в виде постановления Верховной рады Украины. Тем самым Киев подтвердить свою приверженность Минским соглашениям.

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