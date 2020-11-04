Юг ДНР оказался под минометным огнем украинских силовиков

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли север и юг ДНР. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Украинские силовики решили вечером открыть огонь по южному населённому пункту Республики. На этот раз под огнем оказалось село Веденское. Для обстрела боевики использовали минометы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16.35 – населенный пункт Гнутово – населенный пункт Веденское. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях инфраструктуры в сообщении Представители ДНР в СЦКК не уточнили.

Напомним, что ранее стало известно об обстреле северной территории Республики. За сутки ВСУ трижды открывали огонь по Доломитному. Причем применялось, как стрелковое оружие, так и гранаты, выпущенные из автоматического гранатомета.

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