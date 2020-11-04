Комбриг ВСУ отдал приказ обеспечить лекарствами только офицерский состав

Только за прошедшие сутки в медпункт бригады Шаповалова обратилось 94-е боевика. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Из-за перебоев с поставками командир бригады ВСУ Шаповалов отдал приказ обеспечить медикаментами только офицерский состав, который находится в так называемой зоне операции объединенных сил. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Мы отмечаем дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в 59-й бригаде. Принимаемые комбригом полковником Геннадием Шаповаловым меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией результатов не принесли, а лишь привели к всплеску заболеваемости, — говорится в сообщении. — В связи с чем по указанию Шаповалова лекарственные средства выдаются только офицерскому составу.

Напомним, что ранее также сообщалось об еще одном странном указе этого комбрига. Шаповалов запретил медикам ставить заболевших боевикам личного состава диагноз «коронавирусная инфекция». Поскольку из-за большого числа заболевших могут сократить сроки проведения ротации бригады.

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