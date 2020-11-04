Президент Красного креста приедет в Луганск с рабочим визитом

В прошлый раз Маурер посещал Республику в 2017 году. Фото: сайт Красного креста

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер собирается приехать в столицу Луганской Народной Республики. Его поездка в Луганск назначена на 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

— Президент МККК Петер Маурер прибудет в Луганск 5 ноября, — говорится в сообщении, но о цели поездки в пресс-службе не уточнили.

Добавим, что Маурер планирует посетить не только Луганск, но и Донецкую Народную Республику. По данным пресс-службы организации уже вечером того же дня он будет в Донецке. А официальные мероприятия с участием президента комитета запланированы на 6 ноября.

Напомним, что пару месяцев назад в ДНР приезжала также глава миссии Международного комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет. Она проинспектировала восстановленные работы в амбулатории №4 в Горловке и посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автогонки в ДНР – дело семейное

В Макеевке прошли соревнования по «Time Attack» (подробнее)