Правительство утвердило выходные и рабочие дни в ЛНР на 2021 год

Данное постановление утвердил врио председателя Правительства ЛНР Говтвин. Фото: сайт Главы ЛНР Леонида Пасечника

Правительство приняло постановление, в котором указан график переноса выходных и рабочих дней в ЛНР на 2021 год в связи с праздниками. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Правительства Республики.

— В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 115 Трудового кодекса Луганской Народной Республики Правительство Луганской Народной Республики постановляет перенести в 2021 году следующие выходные дни:

с субботы 2 января на пятницу 8 января;

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля;

с воскресенья 2 мая на среду 6 января;

с воскресенья 20 июня на пятницу 5 ноября.

Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Правительства ЛНР

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