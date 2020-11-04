Больше 170 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

Несмотря на COVID-19 жители ДНР продолжают ездить в Ростовскую область для получения российских паспортов Фото: Артем КИЛЬКИН

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства. В своей поздравительной речи он рассказал, как продвигается интеграция Республики в Россию. И обозначил, что уже больше 170 тысяч местных жителей получили российское гражданство по упрощенной программе.

— Представителей более 100 национальностей Донбасса объединяет выбор, который мы сделали в 2014 году, – жить одной судьбой с Россией, сохранив нашу культурную самобытность, вероисповедание, традиции и обычаи. С каждым днем всё крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики, — отметил Денис Пушилин.

Добавим, что еще пару недель назад число получивших российские паспорта по упрощенной программе составляло 160 человек.

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