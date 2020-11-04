В ЛНР зарегистрировали пять летальных случаев от коронавируса

Всего в ЛНР с начала пандемии было выявлено 1598 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в ЛНР выявили 11 новых больных коронавирусом, а на госпитализации скончалось пять пациентов с таким же диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Зарегистрировано пять летальных случая, — говорится в сообщении. — Всего по состоянию на 09:00 4 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1598.

Также в ведомстве отметили, что за все время было выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1277 человек. Остальные продолжают лечение в медучреждениях Республики.

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