Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем народного единства

4 ноября в ДНР отмечается День народного единства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем народного единства. В своем обращении к народу он упомянул выбор жителей Донбасса в 2014 году, российские паспорта и интеграцию в Россию.

— Представителей более 100 национальностей Донбасса объединяет выбор, который мы сделали в 2014 году, – жить одной судьбой с Россией, сохранив нашу культурную самобытность, вероисповедание, традиции и обычаи. С каждым днем всё крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики, — отметил Глава ДНР.

Также Пушилин отметил, что действия Запада по-прежнему направлены на то, чтобы разъединить Русский мир и посеять очередную смуту. Причем поссорить народ пытаются по национальному и религиозному принципам.

— И Донбасс под прицелом этих намерений. Но мы выстояли в войне. Мы смогли пережить все блокады. И даже будучи формально разделенными с остальными субъектами Российской Федерации, мы вернулись к своим историческим корням и, по сути, уже живем в дружной семье народов России… Дорогие соотечественники, пусть любовь к нашей Большой Родине всегда наполняет нас непобедимой силой духа! С праздником! — добавил Пушилин.

В конце Глава ДНР выразил признательность всем гражданам, которые конкретными делами и поступками ведут Республику вперед и остаются верными «идеалам мира, справедливости и добра».

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