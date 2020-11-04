Украинские силовики рано утром открыли огонь по Доломитному

СЦКК фиксирует новые нарушения со стороны ВСУ. Фото: Пресс-служба штаба ВСУ

Населенный пункт Доломитное снова оказался под обстрелом. На этот раз боевики Украины открыли огонь рано утром. Около 7.35 утра. Для обстрела они использовали стрелковое оружие. Об этом в оперативной сводке сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.35 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: применялось стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Более детальная информация о последствиях обстрела не сообщалось. О жертвах и разрушениях инфраструктуры в сводке Представительства сказано не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы, применение минометов и беспилотников: Как Украина соблюдает перемирие в Донбассе

Практически ежедневно наблюдатели СЦКК фиксируют новые нарушения со стороны ВСУ (подробнее)