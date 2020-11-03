Погода в Донецке на завтра: Осадков 4 ноября не ожидается

Донецк сейчас особенно прекрасен. Фото: Евгении Ка

Настоящая осень наконец-то пожаловала в Донецк с дождями, золотым листопадом и похолоданием, побаловав тем не менее дончан своим теплом в сентябре и октябре.

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Донецке погода будет пасмурной. А вот осадков завтра не предвидится.

Днем температура достигнет +15, вечером +8.

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

С этого дня температура начнет постепенно снижаться и будет к концу недели составлять всего +8. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

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