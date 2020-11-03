«Почта Донбасса» запустила новый сервис - почтовый паспорт. Фото: ГП «Почта Донбасса»

Государственное предприятие «Почта Донбасса» представила новый сервис для своих клиентов - почтовый паспорт. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия «Почта Донбасса».

- В почтовом паспорте, записанном на пластиковую карту, полностью собраны все данные клиента, что освобождает от заполнений бланков при получении посылок и писем. Все предельно просто и максимально удобно, - рассказали в пресс-службе «Почты Донбасса».

Оформить карту клиента можно в любом отделении почтовой связи Республики. Стоимость услуги - 50 рублей.

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