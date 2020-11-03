Общественников в ДНР предложили обучать стандартам ДНР

Стандарты РФ вводятся во все сферы жизни Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Общественное движение «Донецкая Республика» предложило создать веб-школу для обучения активистов на основе опыта работы ведущих общественных организаций России. С предложением сегодня на интеграционной онлайн-конференция на тему: «Донбасс и Россия: единство и сила» выступила заместитель руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Евгения Коринец.

- Обращение к Русскому центру и всем участникам конференции — разработать и согласовать комплексные программы по обмену опытом между общественными объединениями и гражданскими платформами ДНР и РФ. Организовать веб-школу, где будет повышаться уровень квалификации активистов ОД «ДР» на основе опыта работы ведущих общественных организаций РФ, — отметила Коринец.

По ее словам, в этой школе активисты смогли бы обучаться ведению страниц общественного движения в соцсетях, повышать уровень подачи материала, осваивать ораторское мастерство и получать другие навыки.

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