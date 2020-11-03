Нет диагноза - нет проблемы: Командир ВСУ запретил медикам ставить бойцам диагноз COVID-19

Диагноз коронавируса в ВСУ под запретом. Фото: Штаб "ООС"

Командир одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, запретил медикам ставить заболевшим военнослужащим диагноз "коронавирусная инфекция".

- По данным нашего источника в 59-й бригаде ВСУ, только за прошедшие сутки подтвержден факт заболевания коронавирусной инфекцией 32 боевиков, участвовавших в приеме позиций у 24-й бригады. С целью занижения статистики командир 59-й бригады (полковник Геннадий) Шаповалов запретил медикам ставить диагноз "коронавирусная инфекция" и использовать формулировки "ОРЗ" (острое респираторное заболевание) и "пневмония", - на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий добавил, что "болеющих в тяжелой форме он приказал отправлять в обсервационный полевой лагерь, а в легкой – продолжать исполнение должностных обязанностей".

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