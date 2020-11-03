Коронавирус в ДНР: За сутки почти 200 новых случаев

Осень - пик сезонных заболеваний Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сто девяносто семь новых случаев коронавируса в ДНР выявлено за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Уточняется, что в отчетный период из лечебных учреждений ДНР выписаны 48 человек. Кроме того, в минувшие 24 часа зарегистрировано 22 летальных случая – мужчины в возрасте от 45 до 79 лет и женщины в возрасте от 46 до 82 лет.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 7070 случаев заболевания: выписаны 3517 человек, проходят лечение 2953, умерли 600.

На Украине суточный прирост заразившихся COVID-19 составляет 8899 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 411 093 человека, умерли 7532.

Тем временем, в ДНР школьники приступили к занятиям. В ЛНР пока решили оставить очно-заочную форму обучения. Очная форма введена для учеников начальной школы, а также выпускных классов, ученики с 5 по 8 класс пока продолжают заниматься в дистанционном режиме.

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