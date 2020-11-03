Украина нарушила перемирие после двух дней тишины

ВСУ и не думают соблюдать перемирие. Фото: Штаб "ООС"

Украинские военные за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц.

Уточняется, что под огнем украинских силовиков на горловском направлении оказался район поселка Доломитное, а на мариупольском — окрестности села Новоласпа. При обстрелах противник применял гранатометы.

Накануне военкор Юрий Котенок заявил, что «провокации в отношении НКР и Донбасса могут начаться одновременно». Это делается для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и «растянуть» её силы, максимально сковав её действия на различных противоположных направлениях».

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