В ЛНР три летальных случая от коронавируса

Эти меры давно стали привычными в общественных заведениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики за сутки зарегистрировали в Республике три летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировано три летальных случая, - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 88 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Напоминаем, в ЛНР, после продолжительных каникул, принято решение вывести школьников на очно-заочную форму обучения. Очная форма введена для учеников начальной школы, а также выпускных классов, ученики с 5 по 8 класс пока продолжают заниматься в дистанционном режиме.

Тем временем, 2 ноября школьники ДНР после продолжительных осенних каникул вернулись за парты. Обучение будет проходить с соблюдением требований, принятых для предотвращения распространения коронавируса.

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