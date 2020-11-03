В ЛНР три летальных случая от коронавируса

Эти меры давно стали привычными в общественных заведениях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медики за сутки зарегистрировали в Республике три летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
- Зарегистрировано три летальных случая, - говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 88 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Напоминаем, в ЛНР, после продолжительных каникул, принято решение вывести школьников на очно-заочную форму обучения. Очная форма введена для учеников начальной школы, а также выпускных классов, ученики с 5 по 8 класс пока продолжают заниматься в дистанционном режиме.
Тем временем, 2 ноября школьники ДНР после продолжительных осенних каникул вернулись за парты. Обучение будет проходить с соблюдением требований, принятых для предотвращения распространения коронавируса.
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