Республика способна обеспечить себя кислородом

Возможности производства медицинского кислорода в ДНР вдвое превышают потребность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производственные возможности предприятий ДНР позволяют производить в сутки до 22 тонн кислорода для медицинских целей.

- Благодаря отечественным производителям удается обеспечивать своевременные поставки кислорода, соответствующего санитарным нормам, в госпитальные базы, потребность в котором составляет до 10 тонн в сутки, в свою очередь производственные возможности местных заводов значительно шире – до 22 тонн в сутки, – сообщили в министерстве здравоохранения.

Обеспечивать бесперебойное снабжение кислородом госпитальных баз для пациентов с COVID-19 и пневмониями удается благодаря совместной работе Правительства ДНР и Минздрава с государственными предприятиями «Юзовский металлургический завод» и «Горняк», филиалом №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис», а также ООО «Дары природы».

Напоминаем, ссего по состоянию на 10.00 2 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 6873.

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