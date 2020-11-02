Погода в Донецке на день: 3 ноября до полудня будет идти дождь

До полудня будет идти дождь
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Во вторник, 3 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 13 градусов выше нуля.
- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 8 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до 13 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 8 градусов тепла.
Скорость ветра до 2,1 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода - это признак скорого быстрого понижения температуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фоторепортаж: В Донецк пришла настоящая осень
Улицы столицы в объективе «Комсомолки» (подробности)