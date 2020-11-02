Погода в Донецке на день: 3 ноября до полудня будет идти дождь

До полудня будет идти дождь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во вторник, 3 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 13 градусов выше нуля.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 8 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до 13 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 8 градусов тепла.

Скорость ветра до 2,1 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода - это признак скорого быстрого понижения температуры.

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