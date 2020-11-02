В Донбассе задержали украинских солдат, которые продавали оружие террористической организации

Оружие продавали для нужд террористов. Фото: штаб ООС

В зоне проведения так называемой операции объединенных сил украинские спецслужбы задержали двух действующих и одного бывшего военнослужащего вооруженных формирований Украины, поставлявших оружие для террористической организации ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, - Авт.). Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Оружие шло через перевалочную базу в Одесском морском порту перебрасывалось в Турцию, - рассказал он.

При задержании, в ходе обыска, были обнаружены 12 120-милиметровых и десять 82-милиметровых мин, восемь гранат к РПГ-7 и восемь тысяч патронов.

- Перемещение груза за пределами зоны «ООС» осуществлялось под контролем турецкой диаспоры, а хранение обеспечивалось на территории контейнерного терминала Одесского порта, - сказал Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо фотоаппарата – взрывчатка»: Сотрудники МГБ Республики сорвали планы украинских спецслужб

В министерстве Госбезопасности рассказали об очередной попытке СБУ завербовать жителя ДНР (подробности)