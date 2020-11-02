Главный санврач ЛНР назвал условие полного возобновления учебного процесса в школах

Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Главный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко заявил, что неукоснительное соблюдение требований по организации учебного процесса позволит в дальнейшем возобновить учебный процесс в более широком объеме.

Возобновление учебной деятельности в школах на территории ЛНР стало возможным благодаря введенным ранее ограничительным мерам и снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в возрастной группе до 17 лет, - сказал он.

Докашенко отметил, что учебный процесс будет носить очно-заочный характер.

- В том случае, если у ребенка выявлены катаральные явления, недомогание и повышение температуры, такие дети не должны направляться на учебный процесс, - говорит главный санврач Республики. - Необходимо обратиться за медицинской помощью либо на этот день, чтобы пронаблюдать за ребенком, оставить его дом.

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