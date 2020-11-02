За глушение беспилотников ОБСЕ украинские солдаты будут получать денежные премии

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Командование 35-й бригады вооруженных формирований Украины будет выплачивать премии солдатам за успешную борьбу с беспилотниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В целях сокрытия фактов нарушений действующего перемирия от сотрудников ОБСЕ, командование 35-й бригады выделило премию в размере 20 тысяч гривен (больше 50 тысяч рублей) мобильной группе радиоэлектронной борьбы в случае успешного подавления каналов управления БЛА миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

Напомним, что в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о первом за двое суток обстреле со стороны украинской армии.

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