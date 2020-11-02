Подать и получить документы можно, не выходя из дома: В ЕРЦ ДНР появилась новая услуга

ЕРЦ ДНР запустил платную услугу. Фото: minjust-dnr.ru

Руководитель единого регистрационного центра Владислав Вишневский рассказал о запуске платной выездной услуги.

- Для граждан, которые по различным причинам не могут самостоятельно явиться в отдел ЕРЦ для заказа предоставления государственной услуги, предусмотрена выездная услуга приема и выдачи документов, - сообщил он.- Услуга включает помощь в заполнении заявлений, формирование необходимого пакета документов и изготовление нужных ксерокопий.

Стоимость услуги по приему документов - 1700 рублей.

Также осуществляется выезд работника ЕРЦ к заявителю для выдачи документов. Ее стоимость – 1300 рублей.

Также можно заказать комплексную услугу (прием и выдача документа) за 2100 рублей.

Подать заявку можно по телефонам: (062) 335-04-26, (062)-335-68-17, а также по электронной почте.

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