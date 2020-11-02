«С первых дней встала на передовую борьбы с коронавирусом»: В Донецке скончалась завотделением анестезиологии Наталья Смирнова

Прощание с Натальей Смирновой пройдет 3 ноября. Фото: mzdnr.ru

1 ноября в Донецке скончалась Наталья Смирнова, заведующая отделением анестезиологии Донецкого клинического территориального медицинского объединения министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

- Наталья Николаевна была высококвалифицированным и грамотным специалистом, профессионалом своего дела, который своим трудом спас множество жизней, - говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. – Она с первых дней встала на передовую борьбы с коронавирусом. Коллектив Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики выражает свои глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание с Натальей Смирновой пройдет 3 ноября в 11.00 в похоронном центре «Некрополь». Погребение состоится в 12.30 на кладбище «Донецкое море».

- С учетом эпидемиологической ситуации просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - отметили в министерстве.

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