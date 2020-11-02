Огонь не открывают, но нарушают допмеры: Украинская армия вторые сутки не стреляет по ДНР

Режим тишины соблюдается вторые сутки. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования не открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, – говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что режим тишины соблюдается второй день подряд.

Однако украинская армия продолжает нарушать дополнительные меры по контролю и усилению перемирия в Донбассе. Вчера представители СЦКК сообщали о проведении инженерных работ на позициях.

- Отмечено ведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе поселка Пески возле Донецка, а в районе села Жованка вблизи Горловки произошел взрыв, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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